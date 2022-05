Premium Het beste van De Telegraaf

Voor tweede jaar op rij dwarsboomt rode vlag de Nederlander tijdens kwalificatie Max Verstappen baalt van chaos en hoopt op regen

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen in actie in Monaco. Ⓒ ANP/HH

MONTE CARLO - Die allesbeslissende, laatste kwalificatieronde in Monaco is Max Verstappen niet erg goed gezind. Vorig jaar ging door een crash van Charles Leclerc pole position aan zijn neus voorbij en deze editie werd het geen tweede, maar slechts een vierde plek. „Dat is wel iets waar we naar moeten kijken.”