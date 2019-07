Wiegman grijpt in en passeert Van de Sanden

Van de Sanden heeft dit WK nog niet haar niveau gehaald. Zeker door de sterke invalbeurten van Beerensteyn was de basisplaats van de aanvalster onhoudbaar geworden.

Lieke Martens staat wel aan de aftrap. De linksbuiten trainde sinds de overwinning op Japan in de achtste finale vanwege een teenblessure niet meer met de groep mee, maar is net als voor het duel met Italië (2-0 zege) op alternatieve wijze klaargestoomd: met veel rust en pijnstillers. Martens werkt dezelfde warming-up af als tegen Italië (kwartfinale). Daardoor begint ze binnen op de fiets aan haar voorbereiding.

Nederland en Zweden trappen om 21.00 uur af in het Parce Olympique Lyonnais. Van de Sanden is bekend met het bijna 60.000 stoeltjes tellende onderkomen. Met haar club Lyon speelde ze de afgelopen twee seizoenen in Champions League-verband vaak in het stadion.

Opstelling Oranje

Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen; Spitse, Van de Donk, Groenen; Beerensteyn, Miedema en Martens.