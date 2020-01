Fouten worden Van Gerwen op dit WK wel fataal

Michael van Gerwen moet in de WK-finale zijn meerdere erkennen in Peter Wright. Ⓒ PDC

Dat Michael van Gerwen opnieuw zijn wereldtitel is kwijtgeraakt, verwijt hij puur en alleen zichzelf. Altijd kijkend in de spiegel uit hij bij nederlagen snoeiharde kritiek richting zijn eigen persoon. Alleen hijzelf is verantwoordelijk voor zijn grootse daden, maar dus ook falen. Dat hij nagenoeg alles wint, maakt hem nog altijd niet onaantastbaar. Dat werd hem in Londen door Peter Wright hardhandig via een rechtse directe duidelijk gemaakt. Dat Van Gerwen met lege handen staat, heeft te maken met dat bij hem in de afgelopen weken de echte scherpte ontbrak.