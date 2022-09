Premium Het beste van De Telegraaf

Danilo gaat niet gebukt onder loodzware Dessers-erfenis

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Danilo wordt omhelsd door teamgenoot David Hancko (achter hem) als hij voor de 2-2 heeft gezorgd. Ⓒ ANP/HH

DEVENTER - Een krappe 4-3 zege op het zieltogende Go Ahead Eagles sprak misschien niet het meest tot de verbeelding, maar toch stapten de Feyenoorders, de coach voorop, tevreden de bus in. In Deventer werd er bij vlagen flitsend ’Arne Slot-voetbal’ gespeeld en dat stemt met de loodzware Europese clash tegen Lazio in het verschiet, tot tevredenheid. Daarbij: spits Danilo schiet onverschrokken met scherp.