WK-kwalificatiegroep Oranje: Bescheiden zege houdt Turkije aan kop

Bij Turkije had Feyenoorder Orkun Kökcü een basisplaats. Enes Ünal, oud-speler van FC Twente, miste al in de openingsfase een strafschop. Bij rust stond het nog altijd 0-0 in Gibraltar. De voor Ünal ingevallen Dervisoglu opende in de 54e minuut dan toch de score voor de Turken. Hakan Çalhanoglu tekende tien minuten later voor de 0-2, invaller Kenan Karaman maakte in de slotfase de derde treffer.

Turkije kwam door de zege op 11 punten en nam de eerste plaats in groep G weer over van Noorwegen, dat eerder op de avond met 2-0 had gewonnen bij Letland. De Noren hebben net als Oranje een punt minder dan de Turken. Dinsdag neemt het Nederlands elftal het in Amsterdam op tegen de koploper. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Qatar.

Erling Braut Haaland opent de score voor Noorwegen vanaf de strafschopstip. Ⓒ REUTERS

Noorwegen kwam aan de leiding via topschutter Erling Braut Haaland. De 21-jarige spits van Borussia Dortmund, die tegen Oranje ook al trefzeker was, maakte zijn negende doelpunt in veertien interlands. Mohamed Elyounoussi verdubbelde halverwege de tweede helft de Noorse voorsprong.

Feyenoord-verdediger Marcus Pedersen speelde de hele wedstrijd voor de ploeg van bondscoach Stale Solbakken, zijn land- en clubgenoot Fredrik Aursnes maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie.

