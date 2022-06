Polen boekt nipte zege op Wales in Nations League-poule van Oranje

Wales spaarde veel krachten voor komende zondag. Dan neemt het land het op tegen Schotland of Oekraïne in de finale van de play-offs voor deelname aan het WK voetbal in november in Qatar.

Polen, dat al geplaatst is voor de mondiale eindronde, kreeg de betere kansen. Toch was het Wales dat in de beginfase van de tweede helft de leiding nam. Middenvelder Jonny Williams van Swindon Town schoot van buiten het zestienmetergebied in de verre hoek raak: 0-1.

Swiderski maakt winnende

Twee invallers zorgden ervoor dat Polen alsnog won. Na een voorzet van Tymoteusz Puchacz noteerde Marcin Kaminski in de 72e minuut de gelijkmaker. Karol Swiderski nam in de 85e minuut de winnende treffer voor zijn rekening. Na een schot van spits Robert Lewandowski kwam de bal via een verdediger van Wales precies voor zijn voeten. Swiderski frommelde de bal in het doel.

Volgende week woensdag wacht voor Polen de tweede wedstrijd, uit tegen België.