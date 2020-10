Goudhaantje Van Bommel jr. gaat zijn vader Mark even bellen

Van Bommel jr. was vanzelfsprekend dolblij met zijn treffer. Het was ook zijn eerste doelpunt in het profvoetbal. En het toeval wil dat zijn vader ook voor tegen Helmond Sport scoorde toen hij zijn eerste schreden in het betaald voetbal zette. „Dat is toevallig, dat wist ik niet”, aldus Thomas van Bommel voor de camera van Fox Sports. „Ik zal hem straks even bellen.”

Van Bommel verwacht wel dat hij veel telefoontjes zal krijgen na zijn -in ieder geval voor zijn familie-historische treffer. „Ik heb nog niet op mijn telefoon gekeken. Ik moest even wachten totdat we de kleedkamer in mochten, omdat we in een andere kleedkamer zitten. Ik denk wel dat mijn telefoon roodgloeiend staat.”