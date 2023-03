Premium Het beste van De Telegraaf

Coryfeeën tillen niet zwaar aan ’fysiek geweld’ clubeigenaar Crisis bij FC Utrecht: ’Frans van Seumeren had goede te pakken ook’

Door Jeroen Kapteijns

FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren kwam onlangs in opspraak na een incident in de kleedkamer. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - In een crisissfeer heeft FC Utrecht tijdens de interlandperiode toegewerkt naar het thuisduel met FC Volendam van komende zondag. Het ging na de laatste zeperd veel over het kleedkamerbezoek van clubeigenaar Frans van Seumeren, waarbij het zelfs fysiek werd met Sean Klaiber, maar die plooien zijn intern weer gladgestreken. Na drie pijnlijke thuisnederlagen op rij, tegen SV Spakenburg in de KNVB-beker, Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles, heeft de immer onrustige volksclub tegen het goed draaiende FC Volendam hoognodig een zege nodig om de geest terug in de fles te krijgen.