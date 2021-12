Andere strategie Max Verstappen in finale: ’Denk dat het wel goed zit’

Premium Binnenland

Uitzinnige Max Verstappen-fans in Abu Dhabi: ’Geweldig, de tribune ontploft hier’

Aalsmeer en Abu Dhabi zijn twee volstrekt verschillende werelden. Maar deze zaterdag van de Formule 1-kwalificatie gaat het in de woestijnstaat over precies hetzelfde als in een gezellig café onder de rook van Schiphol: wordt het pole voor Max of toch voor die vermaledijde Hamilton?