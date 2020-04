Geen kampioen in Eredivisie, Ajax als nummer 1 naar Champions League

Ajax krijgt wel wel het beste ’Nederlandse’ ticket voor de Champions League, maar het is nog even afwachten wat dat betekent. De positionering van Ajax in het Champions League-seizoen 2020/2021 is mede afhankelijk van of en hoe de huidige Champions League-jaargang wordt uitgespeeld.

Het is voor het eerst sinds 1945 dat er geen officiële kampioen van Nederland wordt aangewezen. Sinds het seizoen 1888/1889, toen Concordia de eerste landskampioen werd, gebeurde dat verder alleen in 1920.

ADO Den Haag en RKC Waalwijk kunnen opgelucht adem halen. De nummers 17 en 18 van de Eredivisie stonden op een plek die aan het einde van het seizoen rechtstreekse degradatie zou betekenen, maar dat lot blijft beide ploegen bespaard. ADO had met nog acht wedstrijden te spelen zeven punten achterstand op zowel PEC Zwolle als Fortuna Sittard, respectievelijk de nummers 15 en 16 in de tussenstand. RKC was hekkensluiter met vier punten minder dan ADO Den Haag.

Cambuur en De Graafschap grijpen mis

Door het besluit van de KNVB grijpen SC Cambuur en De Graafschap mis. De Friezen en de Doetinchemmers bezetten de bovenste twee plaatsen in de Keuken Kampioen Divisie, die normaal gesproken recht hadden gegeven op promotie. Dat zien de beide volksclubs nu aan hun neus voorbij gaan.

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB moest het seizoen in het betaalde voetbal beëindigen omdat er vanwege het coronavirus tot 1 september niet gespeeld mag worden.