Opzienbarende onthulling Guardiola

Veel pijnlijker kon de middag niet worden voor Manchester United. Fungeren als speelbal op het kampioensfeestje van de eeuwige aartsrivaal, die na een half uur al een voorsprong van 2-0 te pakken had. Tot alles plotseling volledig kantelde.

Op het moment dat de champagne bij wijze van spreken al uit de ijskast was gehaald en de City-fans zich opmaakten voor een groot feest, stond uitgerekend Paul Pogba op. De Fransman was voorafgaand aan de derby onderwerp van gesprek tijdens de persconferentie. City-manager Pep Guardiola meldde dat hij in januari was benaderd door Pogba’s zaakwaarnemer Mino Raiola met de vraag of hij zijn speler wilde kopen. Die uitspraak zorgde voor gefronste wenkbrauwen in het United-kamp.

Met twee messcherpe afrondingen deed diezelfde Pogba City nu veel pijn door de treffers van Vincent Kompany en Ilkay Gündogan ongedaan te maken. Chris Smalling deelde vervolgens de genadeklap uit: 2-3. Zo werd het een ramp- in plaats van een feestweek voor The Citizens, die een paar dagen eerder in de kwartfinale van de Champions League al met 3-0 verloren van Liverpool en de kampioensslingers nu weer even moeten opbergen.