Sport Kort: Svitolina en Swiatek uitgeschakeld op Indian Wells

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Svitolina en Swiatek uitgeschakeld op Indian Wells

23.44 uur: Elina Svitolina en Iga Swiatek zijn in de vierde ronde van Indian Wells uitgeschakeld. De Oekraïense Svitolina en Swiatek uit Polen staan respectievelijk zevende en vierde op de wereldranglijst.

Svitolina werd met 6-1 6-1 kansloos gelaten door de Amerikaanse Jessica Pegula, Swiatek verloor met 6-4 6-3 van Jelena Ostapenko uit Letland. Het duel tussen Swiatek en Ostapenko betekende een duel tussen twee voormalig Roland Garros-kampioenes.

Swiatek gold na de uitschakeling van Karolina Pliskova, die in de derde ronde verloor van Beatriz Haddad Maia uit Brazilië, als de hoogst geplaatste speelster in het vrouwentoernooi. Ashleigh Barty en Aryna Sabalenka, de nummer 1 en 2 van de wereld, zijn er niet bij in Californië.

AC Milan-keeper Maignan ondergaat ingreep aan linkerpols

21.37 uur: Mike Maignan, de Franse doelman van AC Milan, ondergaat woensdag een operatie aan zijn linkerpols. De 26-jarige keeper staat vermoedelijk slechts een paar weken langs de kant.

„Door de aanhoudende pijn aan de linkerpols is een kijkoperatie vereist, die woensdag zal worden uitgevoerd”, aldus AC Milan. De club uit Milaan speelt volgende week dinsdag in de Champions League tegen Porto. Zaterdag is in de Serie A Hellas Verona de tegenstander.

Maignan kwam afgelopen zomer voor 13 miljoen euro over van het Franse Lille. Hij maakte in Italië direct indruk en maakte daardoor ook deel uit van de Franse selectie die afgelopen weekend de Nations League won.

Badmintonners kansloos tegen China op officieus WK

17.18 uur: De Nederlandse badmintonners hebben ook hun tweede duel op het officieuze WK kansloos verloren. China, titelverdediger op de Thomas Cup, was met 5-0 veel te sterk.

Joran Kweekel kwam nog het dichtst bij een zege. Hij verloor met 21-15 en 21-19 van Lu Guangzu. Robin Mesman werd met 21-7 en 21-8 kansloos gelaten door Li Shifeng en Gijs Duijs moest met 21-10 en 21-6 zijn meerdere erkennen in Weng Hongyang. Ook beide dubbels gingen met ruime cijfers verloren.

Zondag verloor Nederland al met 5-0 van India. Woensdag treedt Oranje in de laatste groepswedstrijd aan tegen Tahiti.

Kopman Mark Caljouw ontbreekt in Denemarken. De 26-jarige Nederlandse kampioen heeft te veel last van een rugblessure.

Levels voor het eerst bij Oranje

17.07 uur: Verdedigster Janou Levels is voor het eerst opgeroepen voor Oranje. De 20-jarige voetbalster van PSV maakt deel uit van de 24-koppige selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Cyprus en Wit-Rusland, eind oktober.

Daphne van Domselaar (FC Twente), Joëlle Smits (VFL Wolfsburg) en Renate Jansen (FC Twente) keren terug in de selectie. Het drietal was de vorige interlandperiode afwezig.

Anouk Dekker (34) ontbreekt in de selectie van Oranje. De speelster van Braga is een van de meest opmerkelijke absente speelsters. Ook Katja Snoeijs (Bordeaux) is er de komende interlandperiode niet bij.

„We zien de komende interlandperiode als een mogelijkheid om meer speelsters aan het werk te zien, voordat er meer druk op de duels komt te staan in de aanloop naar een groot toernooi”, verklaarde bondscoach Mark Parsons. „We hebben van de nieuwe speelsters goede dingen gezien op de club, maar op het trainingsveld is het toch anders. De keerzijde is dat er nu speelsters ontbreken. Maar voor de afvallers staat de deur altijd open.”

Oranje neemt het op vrijdag 22 oktober in Larnaca op tegen Cyprus en wacht vier dagen later in Minsk een uitwedstrijd tegen Wit-Rusland. De ploeg van Parsons heeft na twee duels 4 punten.

De voetbalsters verzamelen maandag in Zeist.

Australische recordreeks in WK-kwalificatie eindigt tegen Japan

14.46 uur: Japan heeft een einde gemaakt aan de recordreeks van de Australische voetballers in de WK-kwalificatie. Na elf overwinningen op rij verloren de ’Socceroos’ in Saitama met 2-1. Australië blijft met 9 punten uit vier wedstrijden wel koploper, maar kan gepasseerd worden door Saudi-Arabië (9 punten uit drie duels) en zag Japan tot op 3 punten naderen.

De ploeg van bondscoach Graham Arnold vierde afgelopen week de elfde overwinning op rij in de WK-kwalificatie en overtrof daarmee de prestatie van Mexico, Spanje en Duitsland. Die landen boekten op weg naar de WK’s van respectievelijk 2006, 2010 en 2018 tien overwinningen achter elkaar in de kwalificatie. Voor Spanje en Duitsland gold dat de kwalificatie ook uit tien wedstrijden bestond.

De recordreeks van Australië begon in september 2019. Ruim twee jaar later eindigde die reeks in Japan. Ao Tanaka zette het gastland al in de 8e minuut op voorsprong. Ajdin Hrustic, oud-speler van FC Groningen, trok de stand 20 minuten voor tijd gelijk uit een vrije trap. In de slotfase maakte oud-PSV’er Aziz Behich een eigen doelpunt. Bij Japan deed verdediger Yuta Nakayama van PEC Zwolle de laatste 5 minuten mee.

De nummers 1 en 2 van de twee poules in Azië plaatsen zich voor het WK van volgend jaar in Qatar. De twee nummers 3 strijden samen om een plek in de intercontinentale play-off.

Nieuw contract wielrenners Colbrelli en Mohoric na succesvol jaar

13.34 uur: Wielerploeg Bahrain-Victorious heeft de contracten van de Italiaan Sonny Colbrelli en Matej Mohoric uit Slovenië met meerdere jaren verlengd. Beide renners beleefden een succesvol seizoen.

De 31-jarige Colbrelli rijdt al sinds de oprichting van de ploeg in 2017 voor Bahrain. De Italiaan was de afgelopen weken in grootse vorm en won achtereenvolgens de Benelux Tour, de Europese titel op de weg en Parijs-Roubaix. „Deze ploeg voelt voor mij als familie”, zei Colbrelli, die ruim een week geleden na een heroïsche koers over natte kasseien op de wielerbaan van Roubaix in de sprint zijn medevluchters Florian Vermeersch en Mathieu van der Poel klopte. Eerder dit jaar won de Italiaans kampioen op de weg al ritten in de Ronde van Romandië en het Critérium du Dauphiné.

Bahrain-Victorious beloonde ook Mohoric met een contractverlenging. De 26-jarige Sloveense kampioen won dit jaar twee etappes in de Tour de France en eindigde achter Colbrelli als tweede in de Benelux Tour, waarin hij de slotrit won. Mohoric boekte de afgelopen jaren ook al ritzeges in de Giro en Vuelta. „Ik zit al lang bij dit team en heb altijd geloofd in dit project”, zegt de Sloveen. „Dit jaar hebben we eindelijk bewezen dat we een van de beste ploegen ter wereld zijn.”

Wout Poels behoort tot de zes renners waarvan Bahrain-Victorious na dit seizoen afscheid neemt. Het is onbekend voor welke ploeg de Limburger volgend jaar rijdt.

Dowsett doet nieuwe aanval op werelduurrecord

12:51 uur De Britse wielrenner Alex Dowsett doet op 3 november een poging het werelduurrecord weer in handen te krijgen. De renner uit de ploeg Israel Start-Up Nation valt het huidige record van 55,089 kilometer aan op de wielerbaan van Aguascalientes in Mexico, meldt de internationale wielrenunie UCI.

De Belg Victor Campenaerts is de huidige recordhouder. Hij reed de 55,089 kilometer op 16 april 2019 op de hooggelegen baan in Aguascalientes. Dowsett wilde vorig jaar december in Manchester het uurrecord al aanvallen, maar hij kreeg corona en moest de recordpoging uitstellen.

De 32-jarige Dowsett pakte in mei 2015 het werelduurrecord af van de Australiër Rohan Dennis en zette het destijds in Manchester op 52,937 kilometer. Een maand later was hij het record alweer kwijt aan zijn landgenoot Bradley Wiggins, die op dezelfde wielerpiste 54,526 kilometer reed.

„Toen ik in 2015 het record pakte, was ik toch een beetje gefrustreerd, want ik voelde dat er meer in de tank zat. Ik wil nu echt zien waartoe ik in staat ben, al heeft Victor de lat hoog gelegd”, zei Dowsett. „Op hoogte rijden betekent dat je minder vermogen nodig hebt, maar de ijle lucht kan wel de ademhaling bemoeilijken. Toch denk ik dat de hoogte gunstiger zal uitpakken.”

Sergio Romero na vertrek bij ManUnited naar Venezia

12:39 uur De Argentijnse doelman Sergio Romero gaat in de Serie A voetballen voor Venezia. De Italiaanse club uit Venetië, dit seizoen terug op het hoogste niveau, kon de 96-voudig international transfervrij vastleggen. Romero (34) zat zonder club na zijn vertrek afgelopen zomer bij Manchester United.

AZ haalde de Argentijn in 2007 naar Europa. Met Romero onder de lat en Louis van Gaal als trainer werd de club uit Alkmaar in 2009 landskampioen. Romero debuteerde onder de toenmalige bondscoach Diego Maradona ook in het Argentijnse elftal.

De doelman verruilde AZ in 2011 voor Sampdoria. Vier jaar later stapte Romero over naar Manchester United, waar hij werd herenigd met Van Gaal. De Argentijn was bij de Engelse topclub voornamelijk reserve achter David De Gea. De doelman speelde in zes jaar 61 wedstrijden voor ManUnited, waarin hij 39 keer de ’nul’ hield. Romero won in 2017 met zijn ploeg de Europa League, door Ajax in de finale te verslaan (2-0).

Romero wordt bij Venezia ploeggenoot van onder anderen Ridgeciano Haps, Tyronne Ebuehi, Dennis Johnsen en de Finse keeper Niki Mäenpää, die ook allemaal in de Eredivisie speelden.

Brobbey mist duel van Leipzig met PSG in Champions League

11:43 uur Brian Brobbey mist volgende week het duel tussen zijn Duitse club RB Leipzig en Paris Saint-Germain in de Champions League. De Nederlandse spits heeft een spierblessure en staat volgens de medische staf van Leipzig tien tot veertien dagen aan de kant. Brobbey (19) raakte afgelopen week geblesseerd in de EK-kwalificatiewedstrijd van Jong Oranje tegen Zwitserland (2-2).

De oud-Ajacied viel na bijna een half uur spelen geblesseerd uit in Lausanne en keerde terug naar zijn Duitse club. Brobbey ontbreekt daarom dinsdagavond in Nijmegen tegen Jong Wales.

Brobbey moet zich vooralsnog tevredenstellen met invalbeurten bij Leipzig. Hij viel zes keer in, waarvan twee keer in de Champions League. De Amsterdammer kon niet voorkomen dat zijn ploeg verloor bij Manchester City (6-3) en van Club Brugge (1-2). Leipzig speelt zaterdag in de Bundesliga tegen SC Freiburg en drie dagen later in Parijs voor de Champions League tegen PSG, de club van de sterren Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé.

Bogaerts met Boston Red Sox ronde verder in play-offs

Honkballer Xander Bogaerts heeft met Boston Red Sox de tweede ronde bereikt van de play-offs in de Major League. De Red Sox beslisten de best-of-fiveserie tegen Tampa Bay Rays door op het eigen Fenway Park het vierde duel te winnen: 6-5. Daardoor kwam de stand in de serie op een beslissende 3-1 voor de ploeg van de Arubaanse Oranje-international Bogaerts.

De thuisploeg sloeg in de vijfde inning hard toe. Via een homerun van Rafael Devers namen de Red Sox een voorsprong van 3-0. Bogaerts liep even later het vierde punt binnen en na de vijfde inning stond het 5-0. Tampa Bay Rays, vorig seizoen verliezend finalist van de World Series, knokte zich echter terug en na acht innings was de stand weer in evenwicht: 5-5.

In de gelijkmakende beurt van de laatste inning slaagde Boston Red Sox er toch in de winst binnen te halen. Na een verre opofferingsslag van Enrique Hernández, met één man uit, kon Danny Santana de 6-5 binnenlopen.

Bogaerts en zijn ploeggenoten plaatsten zich daardoor voor de finale van de American League, waarin ze het gaan opnemen tegen Houston Astros of Chicago White Sox. De winnaar speelt in de World Series tegen de kampioen van de National League om het algehele kampioenschap in de MLB. Bogaerts (29) won de World Series in 2013 en 2018 met de ploeg uit Boston.

De Antilliaanse pitcher Kenley Jansen staat met Los Angeles Dodgers, de kampioen van vorig jaar, na het derde duel met San Francisco Giants op een achterstand van 2-1. De Giants wonnen in Dodger Stadium in LA met 1-0 via een homerun van Evan Longoria in de vijfde inning. Jansen deed in de laatste inning wel zijn werk door drie man uit te gooien, maar zijn ploeggenoten kwamen daarna niet tot scoren.

Minister: neem vaccin voor Australian Open

08:39 uur Tennissers die volgend jaar willen meedoen aan de Australian Open kunnen zich maar beter laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat zegt minister Martin Pakula van de staat Victoria, dat Melbourne als hoofdstad heeft. „Als ik een ATP- of WTA-speler was, dan zou ik me laten vaccineren”, zei Pakula op een lokale radiozender. „Dat geeft de grootste kans om de Australian Open te spelen met minimale restricties die voor deze groep zullen gelden.”

Officieel hebben de organisatie van de Australian Open, het grandslamtoernooi dat in Melbourne wordt gespeeld, en de autoriteiten in Victoria nog niets gezegd over de coronamaatregelen waar de tennissers mee te maken gaan krijgen. Een Australische krant meldde onlangs op basis van anonieme bronnen bij de overheid dat er min of meer een vaccinatieverplichting gaat komen. Die geldt nu al voor grote groepen mensen in Victoria.

Toernooidirecteur Craig Tiley zou zich lange tijd hebben verzet tegen de eis uit angst dat topspelers met twijfels over verplichte vaccinatie, onder wie de nummer 1 van de wereld Novak Djokovic, het toernooi gaan mijden. De deelstaatregering zou niet te vermurwen zijn geweest en daarop „capituleerde” de tennisbond, aldus een bron tegen de krant The Age.

De Australian Open begint op 17 januari. Dit jaar werd het toernooi verschoven naar februari. Alle deelnemers moesten bij aankomst twee weken in quarantaine en mochten hun hotelkamer alleen een paar uur per dag uit om te trainen.

American footballcoach Las Vegas Raiders weg na homofobe mails

04:47 uur De American footballcoach Jon Gruden van de Las Vegas Raiders heeft ontslag genomen, nadat er e-mails van hem waren uitgelekt met vrouwonvriendelijke, homofobe en racistische teksten. Hij heeft zijn functie neergelegd na een gesprek met Raiders-eigenaar Mark Davis. Op Twitter bevestigt de coach zijn ontslag en zegt hij dat het nooit zijn bedoeling was om iemand te kwetsen. „Het spijt me.”

Gruden dreef volgens The New York Times in de mails onder meer de spot met het aantrekken van een homoseksuele speler in 2014, het inhuren van vrouwelijke scheidsrechters en met spelers die protesteerden tegen racisme. De mails zijn in het vorige decennium over een periode van zo’n zeven jaar verstuurd. Gruden was destijds tv-analist bij ESPN.

De coach stond sinds 2018 aan het roer van de Raiders. Dat team coachte hij ook tussen 1998 en 2001, dat toen nog Oakland als thuisplaats had. Daarna was hij enkele jaren coach van de Tampa Bay Buccaneers, waarmee Gruden in 2002 de Super Bowl won.