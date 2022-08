Oranje-tennissers op volle oorlogssterkte naar Glasgow voor Davis Cup-clashes

Voor de ontmoetingen, die van 13 tot en met 17 september in Glasgow worden gehouden, heeft Haarhuis kopman Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Tim van Rijthoven, Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop geselecteerd. Robin Haase, jarenlang kopman van Oranje. is er deze keer niet bij.

Haarhuis: „Ik ben erg blij dat deze jongens zich beschikbaar stellen voor het team en dat we met zo’n sterke opstelling naar Glasgow gaan. Het is fantastisch dat we op dit mondiale tennisniveau kunnen meestrijden. We hebben in de groep met Kazachstan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten een zeer pittige uitdaging om ons te plaatsen voor de Davis Cup Finals.”

„Het team heeft het afgelopen jaar qua niveau laten zien dat ze met de top van de tenniswereld mee kunnen zowel in enkel- als dubbelspel. Daarmee zijn we een compleet en sterk team, en hebben we zeker een kans tegen deze landen. Het zou super zijn als veel Nederlandse fans naar Glasgow komen om ons aan te moedigen. In Den Haag hebben we weer gezien hoe fijn die support is. Ik kijk ernaar uit.”