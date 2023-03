Amerikaan weer nummer 1 van de wereld Scheffler wint lucratief ’The Players’: golfer ontvangt 4,2 miljoen euro

Scottie Scheffler. Ⓒ ANP/HH

De Amerikaanse golfer Scottie Scheffler heeft het Players Championship gewonnen en is daarmee terug op de eerste plaats van de wereldranglijst. De 26-jarige Scheffler was met afstand de beste op het prestigieuze toernooi in Ponte Vedra Beach (Florida). De Amerikaan won met vijf slagen voorsprong op de nummer 2, de Engelsman Tyrrell Hatton.