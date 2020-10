Koppigheid Erik ten Hag mag niet ten koste gaan van het resultaat bij Ajax

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Het wordt tijd dat de grote jongens bij Oranje zich als grote jongens gaan gedragen tegen Bosnië en Herzegovina en Italië. Aanvoerder Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Daley Blind en Memphis Depay – geschorst tegen Bosnië – staan allemaal vooraan als hun mening wordt gevraagd over racisme of over de aanstelling van de bondscoach. Maar nu worden van hen prestaties verwacht bij het Nederlands elftal. Zeker na de ondermaatse vertoningen tegen Italië en Mexico, die beide met 1-0 werden verloren.