’De voetbalgekte die ik ervaar, heeft Ronaldo keer duizend’

„Er bestaat een beeld van hem als een wat afstandelijke jongen, maar dat komt doordat hij in het veld alles doet om te winnen. Daarbuiten is het echt een heel aardige gozer”, aldus de Nederlander.

„Wat ik vooral heel knap vind, is hoe hij zijn fans tegemoetkomt. Want de gekte die ik ervaar, heeft hij keer duizend. Als hij in Azië één stap buiten zette, sprongen de mensen bijna letterlijk op hem. Het ging zo ver dat mensen via de kleinste luikjes en de nooduitgangen van het hotel naar binnenkwamen om maar een glimp van hem op te vangen. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Het is bizar”, lacht De Ligt.

„Dat hij desondanks alle tijd voor de mensen neemt, is ook een les voor mij. Soms denk je: nu even niet. Maar het is een kleine moeite, waarmee je fans zo’n groot plezier kunt doen. We hebben veel aan hen te danken.”

