Dumfries bang als Schmidt boos wordt: ’Dan begint hij ook Duits te praten’

„Ik denk dat we eerlijk naar ons zelf moeten zijn en zeggen dat we qua energie een schandalige eerste helft op de mat hebben gelegd”, aldus de aanvoerder tegen FOX Sports.

„Het was niet echt een mooie zege, maar uiteindelijk wel een verdiende zege”, vervolgde Dumfries. „Het belangrijkste is dat je deze wedstrijd wint, zeker omdat het de laatste voor de winterstop was. De jongens zitten toch wel een beetje in de vermoeidheid. Ik ook. Je voelt je spieren op een gegeven moment wel. Het is hoe het is. We zijn gezegend dat we mogen voetballen, zo bekijk ik het.”

Trainer Roger Schmidt was in de rust niet blij. Dumfries: „Hij werd een klein beetje kwaad. En terecht. Hij zei dat we er meer energie in moesten leggen en het meer als team moesten doen. Dan zie je in de tweede helft ook wel dat je direct kansen creëert. Soms is het wel eng hoor, als Schmidt kwaad wordt. Gelukkig hebben we dat nog maar één keer meegemaakt, dat ie echt kwaad werd. Dat was thuis tegen PAOK in de Europa League, toen we halverwege achter stonden. Dan is hij in zijn woorden wat feller en dan begint hij ook in het Duitse te praten, terwijl hij dat normaal gesproken in het Engels doet. Af en toe zit hij in zijn emoties. Ik denk dat we gezamenlijk op de goede weg zijn.”

PSV-trainer Roger Schmidt in gesprek met FOX Sports vóór de wedstrijd met VVV-Venlo. Ⓒ BSR Agency

Dumfries benutte zaterdag tegen RKC nog een strafschop. Nu liet de rechtsback het aan Philipp Max over. „Philipp en ik nemen de penalty allebei graag. Het is gewoon een kwestie van goed overleggen. Hij was nu weer aan de beurt”, aldus Dumfries, die de komende dagen kerst niet uitgebreid gaat vieren. „De maatregelen laten het niet toe iets te doen dus ik ga thuis gewoon wat zitten niksen.”

PSV hervat de competitie 10 januari met een uitwedstrijd tegen koploper Ajax.