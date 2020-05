Definitief: herstart Bundesliga op zaterdag 16 mei

Aanvankelijk zou al een dag eerder worden afgetrapt, maar om formele redenen ging dat niet door. Vrijdag 15 mei ligt nog in de eerste helft van mei, de politiek had toestemming gegeven het seizoen in de tweede helft van mei te hervatten. Sinds half maart is in de eerste en tweede Bundesliga wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet meer gespeeld.

Kohlenpottderby

Op de betreffende zaterdag staan vijf wedstrijden geprogrammeerd, waaronder de derby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04. De speelronde wordt op maandag afgesloten met het duel tussen Werder Bremen en Bayer Leverkusen, met Peter Bosz als coach. Bremen, met oud-Ajacied Davy Klaassen, krijgt iets meer tijd omdat het pas als laatste van alle clubs de training kon hervatten.

Mogelijk krijgen de clubs iedere wedstrijd per team de mogelijkheid om vijf keer te wisselen. Dat is normaal gesproken drie keer. Dit om overbelasting en blessures te voorkomen bij de voetballers, die lange tijd relatief weinig hebben kunnen trainen en een veel kortere voorbereiding hebben gehad dan normaal op een seizoen. ’s Werelds overkoepelende organisatie FIFA moet hier nog wel toestemming voor geven.

Bekerfinale

Als alles volgens planning verloopt, eindigt het seizoen in het weekeinde van 27 en 28 juni. De bekerfinale wordt mogelijk nog begin juli afgewerkt. In het bekertoernooi moeten ook de halve finales nog worden gespeeld. De Bundesliga is de eerste grote Europese competitie die weer begint.