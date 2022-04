Manchester United bevestigt komst Erik ten Hag

John Murtough, sportief directeur bij ManU, laat club weten: „Tijdens de afgelopen vier jaar bij Ajax heeft Erik bewezen een van de meest opwindende en succesvolle coaches in Europa te zijn, bekend om het aantrekkelijke, aanvallende voetbal en de toewijding aan de jeugd.”

„Ik ben blij dat het rond is en officieel bekend is gemaakt”, zegt Ten Hag. „Die duidelijkheid is belangrijk. Maar ik heb maar één belang nu en dat zijn die laatste vijf wedstrijden. Ik wil op een mooie manier afsluiten, dus met het kampioenschap. Met de titel kwalificeren we ons rechtstreeks voor de Champions League. Daar hoort Ajax thuis.”

„Vierenhalf jaar is een mooie periode, maar we hadden Erik graag langer bij Ajax gehouden”, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar. „Hij gaat de stap maken naar een van de grootste clubs ter wereld, die in een fantastische competitie speelt. Wij zijn Erik sowieso veel dank verschuldigd voor wat hij tot nu toe met Ajax bereikt heeft, maar we zijn nog niet klaar. Voor nu tellen de laatste wedstrijden van het seizoen waarin we met zijn allen de landstitel willen prolongeren.”