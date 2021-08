Virgil van Dijk verlengt contract bij Liverpool: ’Ik wil hier blijven genieten’

De vorige verbintenis van de verdediger liep af in de zomer van 2023. Door de verlenging is dat nu 2025 geworden. „Ik voel me hier al sinds de eerste dag thuis”, zo licht Van Dijk toe. „Ik voelde direct zoveel waardering van de staf, spelers en fans, waardoor ik het vertrouwen kreeg dat ik belangrijk kon worden voor deze club. Zelfs ondanks de blessure van vorig jaar geniet ik van mijn tijd hier en dat wil ik de komende jaren blijven doen.”

Bij FC Groningen maakte Van Dijk zijn debuut als prof, waarna hij via Celtic en Southampton in januari 2018 op Anfield Road belandde. Liverpool betaalde bijna 85 miljoen euro voor de mandekker, die met de club al de Champions League en de Premier League won.

Van Dijk raakte in oktober zwaar geblesseerd in de derby tegen Everton, waardoor hij het EK met het Nederlands elftal miste. De verdediger is nu pas weer fit en stond afgelopen week tijdens een oefenduel voor het eerst in de basis. Daarmee lijkt hij helemaal klaar voor het Premier League-seizoen dat voor Liverpool zaterdag begint met een uitwedstrijd tegen Norwich City.