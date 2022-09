Tigges ‘gewoon’ op de bank van Amsterdam tijdens seizoenstart

Tigges (37) kon zich na een evaluatiegesprek niet vinden in een aantal aanbevelingen en verbeterpunten van de speelsters, sprak van een vertrouwensbreuk en liet daarop de ploeg waarvan hij al drie jaar coach is, in de steek.

Assistent Kim Lammers reisde evenmin af naar Noord-Duitsland. De ploeg moest het in Hamburg derhalve doen zonder coaches, een topclub als Amsterdam onwaardig.

Lauren Stam

Afgelopen weekeinde werden de taken van Tigges tijdelijk waargenomen door oud-speelster Lauren Stam (28). De olympisch kampioen van Tokio hing afgelopen zomer in het Amsterdamse Bos haar stick aan de wilgen en werd vervolgens bij de oudste club van het land opgenomen in de ’Commissie Tophockey’.

Stam besloot afgelopen weekeinde in Rotterdam voor de groep te staan tijdens de ABN AMRO Cup, het traditionele opwarmertje van het seizoen. Inmiddels was Lammers weer op haar post van assistent teruggekeerd.

24 uur

Hoewel Amsterdam-voorzitter Marc Staal er toen vanuit ging dat Stam ook tegen KZ op de bank zou zitten, keerde Tigges 24 uur voor de seizoenstart terug op het trainingsveld. De trainer/coach lijkt een laatste kans te hebben gekregen van de traditieclub. Of de speelsters die hij zo lelijk liet zitten nog voor hem door het vuur willen gaan, zal de komende periode moeten blijken.

De ABN AMRO Cup werd gewonnen door SCHC. De club uit Bilthoven veroverde nog nooit de landstitel, maar geldt als de topfavoriet in een competitie die gezien de hete transferzomer wel eens voor nieuwe machtsverhoudingen kan zorgen.

Tigges schitterde in Hamburg en Rotterdam door afwezigheid. Ⓒ PROSHOTS

Serieuze versterkingen

Zo zag Den Bosch de drie gelouterde internationals Lidewij Welten (Kampong), Margot van Geffen (HGC) en Marloes Keetels (gestopt) afhaken, maar wisten Bloemendaal, HGC en Kampong zich serieus te versterken. Amsterdam haalde weliswaar Fiona Morgenstern (Oranje-Rood) en Stella van Gils (Pinoké), maar ontbeert nog steeds een gevaarlijke sleepcorner.

SCHC, dat zich afgelopen seizoen in de finale van de play-offs pas in drieën gewonnen moest geven, zag de lang geblesseerde spits Pien Dicke terugkeren. Met de kersverse wereldkampioenen Xan de Waard, Yibbi Jansen, Renée van Laarhoven en Laurien Leurink én het 18-jarige toptalent Trijntje Beljaars verder nog in de gelederen, heeft de ploeg genoeg wapens in huis om de langverwachte eerste titel in de wacht te slepen.