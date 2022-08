EK baanwielrennen: Laurine van Riessen mist finale op keirin

Laurine van Riessen (archieffoto) Ⓒ ANP/HH

Laurine van Riessen is er bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in München niet in geslaagd de finale te bereiken op het onderdeel keirin. Van Riessen eindigde in haar halve finale als vierde en werd daarmee verwezen naar de strijd om de plaatsen 7 tot en met 12.