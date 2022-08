Van Riessen mist finale op keirin, bijrol Van Schip en Havik op koppelkoers

Op het onderdeel keirin worden zes rensters op gang gebracht achter een derny. Als die uit de baan is verdwenen en het tempo inmiddels hoog ligt, volgt een sprint om de ereplaatsen. Van Riessen, die eerder brons pakte op de sprint, moest in haar race de Belgische Nicky Degrendele, de Française Mathilde Gros en de Oekraïense Olena Starikova voorlaten.

In de 'troostfinale' toonde Van Riessen aan dat de benen in orde waren. Ze won de sprint om de zevende plaats.

Het goud was voor de titelverdedigster Lea Sophie Friedrich. De Duitse hield de Poolse Urszula Los en Starikova achter zich.

Steffie van der Peet, de andere ingeschreven Nederlandse deelneemster, ging dinsdag niet van start. Bij de mannen eindigde het keirintoernooi voor Tijmen van Loon in de herkansingen.

Koppelkoers vrouwen

Lonneke Uneken en Marit Raaijmakers kwamen er op de koppelkoers niet aan te pas. Het Nederlandse koppel kwam op de korte 200 meterbaan in een chaotisch koersverloop tot een negatief puntentotaal van -36 omdat ze op twee ronden waren gezet door de winnaars uit Italië. Het zilver ging naar Frankrijk, het brons was voor Denemarken. De score van Nederland leverde de achtste plaats op.

Bijrol Van Schip en Havik op koppelkoers

Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik zijn er bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in München niet in geslaagd mee te strijden om de medailles op de koppelkoers. Het Nederlandse koppel sloot het laatste onderdeel van het toernooi af als zevende.

Tot vreugde van het thuispubliek ging de winst naar de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt. Zij hielden de Fransen en de Belgen achter zich. De Duitse baanselectie was op de gelegenheidsbaan van München met acht gouden medailles het succesvolst. Het loste daarmee Nederland af, dat vorig jaar in het Zwitserse Grenchen mede dankzij zeven gouden medailles het landenklassement aanvoerde.

Nederland sloot het toernooi af met één gouden, één zilveren en vier bronzen plakken. Er was een aantoonbare reden waarom de score in München beperkt bleef. Toppers als Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Shanne Braspennincx meden op de 200 meterpiste van München de individuele onderdelen. Zij vonden uitkomen op de 50 meter kortere baan dan gebruikelijk op grote toernooien niet passen in hun voorbereiding op de WK, over twee maanden in Frankrijk.

De ene gouden medaille was vrijdag voor de teamsprint, waar Lavreysen, Hoogland en Roy van den Berg nog wel hun titel wilden verdedigen. Zilver was voor de vrouwen op de teamsprint, met het enige optreden van Braspennincx. De bronzen plakken werden veroverd door Vincent Hoppezak (puntenkoers), Roy Eefting (scratch), Mylène de Zoete (afvalkoers) en Laurine van Riessen (sprint).