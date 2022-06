Ex-profvoetballer wordt burgemeester van het Italiaanse Verona

De centrumlinkse kandidaat Damiano Tommasi, die ook 25 interlands speelde voor Italië, won zondag de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit de resultaten die maandag werden vrijgegeven.

Tommasi haalde het met 53 procent van de stemmen van zijn rechtse tegenstander. Zo krijgt de stad ten zuiden van het Gardameer na vijftien jaar centrumrechts-bestuur een sociaaldemocratische leider.

Ook in Catanzaro in het zuiden en in Parma en Monza in het noorden zegevierden centrumlinkse kandidaten in de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen. Er werd slechts in enkele gemeenten gestemd. De duidelijke verliezer is de populistische Vijfsterrenbeweging. De crisis bij die partij wordt zo nog groter na het aftreden van minister van Buitenlandse Zaken Luigi di Maio vorige week.