Dylan Groenewegen leider af in Saudi Tour, Olav Kooij tweede in Ronde van Valencia

De Noor Søren Wærenskjold (Uno-X Pro Cycling Team) was de sterkste op de oplopende aankomst. Jonathan Milan van Bahrain Victorious, die de etappe van dinsdag won, werd tweede en mag zich de nieuwe leider noemen.

Cees Bol was de beste Nederlander in Abu Rakah, waar na 159,2 kilometer de finishstreep was getrokken en na vijf kilometer gestaag klimmen een lelijke puist (0,7 kilometer aan 6,9 procent) de ultieme scherprechter vormde.

Klassementsrenner Santiago Buitrago, vorig jaar tweede in het eindklassement, probeerde in de laatste kilometers nog weg te springen, maar de weg bleek niet steil genoeg voor hem. De etappe van donderdag moet de Colombiaanse klimmer van Bahrain Victorious beter liggen. Dan wacht het peloton in de finale een stevige klim met stukken aan twaalf procent.

Voor de 22-jarige Wærenskjold was het zijn eerste zege als prof. Vorig jaar werd hij nog wereldkampioen tijdrijden bij de beloften.

Ster van Bessèges

Arnaud De Lie won woensdag de eerste etappe van de Ster van Bessèges. De Belg van Lotto-Dstny won in de sprint overtuigend van Mads Pedersen, de voormalig wereldkampioen uit Denemarken. De derde plaats in de rittenkoers was voor de Fransman Benoît Cosnefroy.

De rit ging over 160 kilometer met start en aankomst in het Franse Bellegarde. De Belg Dylan Teuns werd op 3 seconden van de winnaar vierde. De Lie is ook de eerste leider in deze Franse vijfdaagse.

Ronde van Valencia

Ook in Spanje werd woensdag gekoerst. Biniam Girmay schreef de openingsrit in de Ronde van Valencia op zijn naam. De Eritrees van Intermarché-Wanty-Gobert was de sterkste in de massasprint na een etappe over een heuvelachtig parcours.

De Nederlander Olav Kooij van Jumbo-Visma kwam ruim tekort tegen de man die vorig jaar de eerste Afrikaanse winnaar van een Belgische klassieker werd door Gent-Wevelgem te winnen. Ook werd de 22-jarige sprinter dankzij een ritzege in de Giro d’Italia de eerste zwarte Afrikaan met een overwinning in een grote ronde.

Ivan Garcia Cortina van Movistar finishte als derde, met in zijn kielzog door zijn teamgenoten Jose Joaquin Rojas en Alex Aranburu. Dinsdag moeten de klassementsmannen bij de les zijn met een finish bergop.