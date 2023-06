Premium Het beste van De Telegraaf

Kink in de kabel ESPN twijfelt over eigen televisiedeal met Eredivisie-clubs

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - ESPN wil als onderdeel van de Disney Groep extra overleg voeren met de Eredivisie CV over het aanvankelijk gegarandeerde bod van zo’n 1,7 miljard euro voor tien jaar voor de live Eredivisie-rechten. ECV-directeur Jan de Jong heeft in een brief aan de Eredivisie-clubs uit de doeken gedaan dat het onderhandelingsresultaat op weerstand stuit bij de Disney Groep. De Amerikanen vinden het totale financiële risico te hoog en willen de afgesproken winstdeling van 80% voor ECV/KNVB en 20% voor Disney aanpassen.