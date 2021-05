Feyenoord pakt Europees ticket en geeft Dick Advocaat mooi afscheid

Het besef, dat het zijn laatste wedstrijd als clubtrainer was, ook nog eens tussen zijn laatste en voorlaatste werkgever, deed Advocaat veel. Al direct na de 1-0 hield de 73-jarige trainer het niet droog en pinkte hij een traantje weg in de dug-out.

Advocaat had zijn team goed neergezet voor de laatste wedstrijd van het seizoen. Feyenoord pakte meteen het initiatief, zag spits Nicolai Jørgensen direct een grote kans krijgen en kwam defensief vrijwel niet in de problemen.

De laatste weken van de reguliere competitie waren wisselvallig geweest, maar de overtuigende wijze waarop Feyenoord in de halve finale van de play-offs had afgerekend met stadsgenoot Sparta Rotterdam had vertrouwen gewekt.

Feyenoord speelde met flair, waarbij FC Utrecht vooral moeite had met de bewegelijke Steven Berghuis en Luis Sinisterra. Het onderuit schoffelen van de topscorer van Feyenoord kostte FC Utrecht-linksback Django Warmerdam geel, pas zijn eerste gele kaart dit seizoen, waarin hij 37 wedstrijden voor FC Utrecht heeft afgewerkt.

De finalesfeer was vooraf flink opgepookt in De Kuip, waar 6500 Feyenoord-supporters welkom waren. De knallen van een vuurwerk vanaf het dak van de Marathontribune, dat nog lange tijd na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Dennis Higler doorging, overstemde het luide gezang van het Legioen, dat ook in gedecimeerde vorm voor een forse steun in de rug had gezorgd.

FC Utrecht moest het onder steun van de aanhang doen in Rotterdam. Op weg naar De Kuip had de ploeg van FC Utrecht wel support gekregen van clubeigenaar Frans van Seumeren en zijn vrouw Gonnie die langs de kant van de weg de ploeg stonden aan te moedigen. Maar dat viel vanzelfsprekend in het niet bij de krachtige twaalfde man, die achter Feyenoord stond in de slotwedstrijd van het seizoen.

Het was precies dit thuisvoordeel, dat FC Utrecht had proberen te dwarsbomen met het kort geding tegen de verplaatsing door de KNVB van de wedstrijd, die eigenlijk voor zaterdagavond gepland stond, maar door het Eurovisie Songfestival in Rotterdam geen doorgang kon vinden.

De juridische strijd werd verloren en ook op het veld was FC Utrecht, dat in de reguliere competitie had gelijkgespeeld tegen Feyenoord in De Kuip en thuis met 1-2 had verloren, de onderliggende partij. Het krachtsverschil werd tot uitdrukking gebracht door een goal na een goede individuele actie van Luis Sinisterra, die profiteerde van een glijpartij van zijn bewaker Hidde ter Avest en de bal kiezelhard in het doel van FC Utrecht-goalie Eric Oelschlägel knalde (1-0).

Na de goal van Feyenoord pakte FC Utrecht wat meer het initiatief, maar de ploeg van trainer René Hake was aanvallend machteloos. Verder dan een niet al te gevaarlijk schot van Simon Gustafsson, weer spelend als aanvallende middenvelder, kwam FC Utrecht niet. In deze fase van de wedstrijd speelde Feyenoord-middenvelder Leroy Fer met vuur door een doldrieste tackle op de achillespezen van Sander van de Streek te plaatsen, maar scheidsrechter Dennis Higler hield het bij geel.

Hake anticipeerde op de aanvallende onmacht van zijn ploeg met het inbrengen van Mimoun Mahi als extra aanvaller voor middenvelder Joris van Overeem. Feyenoord kroop naar achteren en zag FC Utrecht steeds gevaarlijker worden. Zeker toen Hake opnieuw doorwisselde en goaltjesdief Adrian Dalmau en de balvaardige Bart Ramselaar inbracht voor Othmane Boussaid en Sander van de Streek. Na een goede voorbereidende actie van Mahi was Gyrano Kerk dicht bij de gelijkmaker, maar Feyenoord-goalie Justin Bijlow redde goed. Meteen daarna werd Dalmau vrijgespeeld, maar zijn schot ging voorlangs. Ondertusssen kreeg Feyenoord kansen om er in de tegenstoot uit te komen, maar het ontbrak de Rotterdammers aan nauwkeurigheid. Met nog een kwartier te gaan ging Hake vol op de aanval spelen door met Eljero Elia nog een extra aanvaller te brengen en verdediger Mark van der Maarel eruit te halen. Elia, een belangrijke schakel in de kampioensploeg van Feyenoord uit 2017, werd met applaus onthaald in De Kuip.

FC Utrecht kwam nog éénmaal dicht bij de gelijkmaker via Dalmau, maar op karakter trok Feyenoord de zege over de meet. In de slotfase maakt invaller Bryan Linssen met de 2-0 aan alle onzekerheid een eind, zodat het ‘Dickie bedankt’ door de Kuip kon schallen. Een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League is weliswaar een schrale troostprijs voor de trotse Rotterdamse topclub, maar de opluchting dat het seizoen, en daarmee ook de lange carrière van Advocaat als clubtrainer, niet in mineur eindigde, was niettemin groot in De Kuip.