Rookgordijn op Australian Open

Kiki Bertens probeert het hoofd koel te houden in Australië. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Als de bosbranden verder geen roet in het eten gooien, begint maandag in Melbourne de Australian Open. Wat moeten we weten over het eerste grandslamtoernooi van het jaar? En wat kunnen we van Kiki Bertens verwachten?