Tijdschema Grand Prix Australië: vroeg opstaan voor Nederlandse fans

In 2020 werd de race in Melbourne op het allerlaatste moment afgeblazen door de uitbraak van het coronavirus. Dat seizoen startte uiteindelijk begin juli in Oostenrijk.

Het circuit op Albert Park heeft voor het eerst sinds de eerste Grand Prix in 1996 flinke veranderingen ondergaan. Het asfalt is vernieuwd en zeven bochten zijn veranderd, waarvan er twee helemaal zijn verdwenen. Daardoor is het circuit 28 meter korter geworden. Grootste wijziging is het verwijderen van de chicane in de bochten 9 en 10, dat is nu een veel snellere bochtencombinatie geworden.

Het tijdschema komend weekeinde (Nederlandse tijd):