Voormalig Ajax-spits Kasper Dolberg heeft diabetes

„Beste fans, deze resultaten heb ik gekregen van enkele medische onderzoeken en daaruit blijkt dat ik diabetes type 1 heb. Dat nieuws kwam uiteraard als een verrassing, maar ik ben eerlijk gezegd ook opgelucht dat de reden is ontdekt voor het feit dat ik me de laatste paar weken niet zo goed voelde”, zo schrijft hij.

Hij is de doktoren dan ook dankbaar. „Ik ben extreem blij dat de dokters me hebben verteld dat het met de juiste behandeling geen effect zal hebben op mijn voetbalcarrière. Ik heb de hele week getraind en ik voel me al een stuk beter.”

Hij vervolgt: „Om gewend te raken aan de behandeling heb ik samen met Kasper Hjulmand (de Deense bondscoach, red.) besloten dat ik deze week niet voor het nationale team zal spelen. Daaropvolgend zou ik graag iedereen bij de club en de Deense bond willen bedanken voor de steun en het begrip in deze situatie.”

In 2019 ruilde Dolberg Ajax in voor Nice, voor ruim 20 miljoen euro. De Deen begon goed bij zijn Franse werkgever, maar begon daarna steeds vaker te kwakkelen met blessures en zijn gezondheid. Nu blijkt dus dat hij aan diabetes lijdt.

Dolberg was een paar weken afwezig bij Nice, de ploeg waar ook Calvin Stengs, Justin Kluivert en Pablo Rosario onder contract staan. Hij viel zondag wel in tegen Montpellier, maar besloot in samenspraak met bondscoach Hjulmand deze week niet voor het nationale elftal uit te komen. De Denen zijn na acht zeges in de kwalificatiegroep al zeker van deelname aan het WK van volgend jaar in Qatar. De ploeg sluit de kwalificatiereeks af tegen de Faeröer en Schotland.