Team Ineos-ploegleider Nicolas Portal (40) aan hartaanval overleden

De Fransman had er zelf een profcarrière van negen jaar opzitten, toen hij in 2010 als renner van Team Sky een punt zette achter zijn carrière als gevolg van hartritmestoornissen. Een etappezege in de Dauphiné Libéré (2004) was zijn meest spraakmakende resultaat.

Sky-manager Dave Brailsford zag wel wat in de meertalige Fransman en nam hem op in de technische staf van het Britse team. In die hoedanigheid begeleidde hij Froome (2013, 2015, 2016, 2017), Thomas (2018) en Bernal (2019) naar eindwinst in de Ronde van Frankrijk. Portal was onlangs nog actief tijdens de Ronde van de Algarve.

Volgens de Franse krant L’Équipe is Portal overleden aan een hartinfarct.

De wielerwereld reageert aangeslagen bij het te vroege verlies. „Met de grootste droefheid melden wij u het overlijden van onze ploegmaat, collega en vriend Nico Portal die vanmiddag onverwacht bij hem thuis in Andorra is overleden”, meldde Team Ineos via de sociale media.