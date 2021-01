Premium Wielrennen

Hapering in revalidatie voor onfortuinlijke Remco Evenepoel

Schrikken. Plots rinkelden deze week alle alarmbellen. Remco Evenepoel (20) zit al een poos niet meer op de fiets. Een hapering in de revalidatie. Wat is er aan de hand met de man die in 2021 de Giro, de Spelen en – vooruit dan maar – ook het WK zou winnen? Vanop zijn hotelbed in Spanje kijkt hij sc...