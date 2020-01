Ten Hag: ’Dit is natuurlijk niet des Ajax’

Erik ten Hag jaagt met Ajax op eerherstel tegen PSV. Ⓒ FOTO HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - De crisis bij PSV gaat voorbij aan Erik ten Hag. „Nee”, antwoordde de trainer van Ajax luid en duidelijk op de vraag of hij medelijden heeft met PSV. „Ik hou me niet bezig met PSV. Zoals je weet, heb ik daar drie jaar met plezier gewerkt, maar ik richt me nu op Ajax”, aldus de trainer, die zijn irritatie na FC Groningen-Ajax (2-1) bleek te hebben verruild voor kalmte en uitgebreid inging op diverse thema’s.