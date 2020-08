Vrees voor Evenepoel groot: ’Hij is straks onverslaanbaar’

De ervaren klimmer van Bahrain-McLaren was onder de indruk van wat het 20-jarige Belgische talent had laten zien in de Spaanse rittenkoers. Hij voorspelt Evenepoel een grote toekomst.

„We moeten nu echt oogsten, want hij zal over twee of drie jaar, als hij over nog meer ervaring beschikt, pas echt onklopbaar zijn”, aldus Landa quasi-serieus. „Maar zonder dollen, hij is echt indrukwekkend en kan op alle terreinen schitteren.”

Mikel Landa en Remco Evenepoel geven elkaar op het podium een corona-elleboog. Ⓒ BSR Agency

Evenepoel deelde na afloop zelf nog een indirecte waarschuwing uit Landa en zijn andere rivalen. „Ik denk dat ik op de goede weg ben. Ik heb de afgelopen week geleerd hoe ik moet rijden en vechten om een leiderstrui te behouden.”

Evenepoel won eerder dit jaar ook al de Ronde van de Algarve en de Vuelta a San Juan in Argentinië. Hij loopt na zijn zege in Burgos nu drie uit drie. Komende week mikt hij in de Ronde van Polen op een vierde eindzege op een rij. Later dit seizoen rijdt Evenepoel de Giro d’Italia.

„Ik schat mijn zege in Burgos hoger in dan mijn eindoverwinningen in Argentinië en de Algarve. Omdat ik hier kon winnen zonder dat er een tijdrit in het parcours zat. En omdat ik hier op zware cols heb kunnen winnen van de wereldtop. Oké, er waren nog een aantal grote namen afwezig, maar met Landa en Richard Carapaz waren hier toch jongens aanwezig die al in grote rondes hebben geschitterd. Dat is toch uiteindelijk ook mijn droom.”