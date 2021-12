Sport Kort: Basketballers ’Sixers’ staan record Curry niet toe

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketballers ’Sixers’ staan record Curry niet toe

09:14 uur De basketballers van Philadelphia 76’ers hebben Stephen Curry van een nieuwe mijlpaal in zijn loopbaan afgehouden. De vedette van Golden State Warriors had tien driepunters nodig om Ray Allens duizelingwekkende record van 2973 scores van afstand te verbreken. Maar de ’Sixers’ hielden Curry in bedwang en wonnen zelfs met 102-93.

Met hun vijfde nederlaag van het seizoen verspeelden de Warriors de koppositie in de Western Conference aan Phoenix Suns, dat niet in actie kwam.

Curry was al 22 keer goed voor tien driepunters of meer in een duel, dus het leek reëel dat hij in Philadelphia het record zou pakken. Het betreft driepunters die gemaakt zijn in het reguliere seizoen.

Tegen de sterk verdedigende thuisploeg kwam Curry slechts tot drie geslaagde pogingen van afstand en een totaal van 18 punten. Bij Philadelphia was Joel Embiid goed voor 26 punten. Matisse Thybulle was de bewaker van Curry. „Het was geen geheim dat hij het record wilde pakken. Joel en ik spraken er vooraf over. We zeiden: dat gaat hier niet gebeuren”, vertelde Thybulle. Zijn teamgenoot Seth Curry kwam tot 10 punten. Hij is de broer van Stephen, die maandag bij de Indiana Pacers een nieuwe kans krijgt het record te breken.