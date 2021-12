Sport Kort: Napoli verliest in Serie A ook thuiswedstrijd tegen Empoli

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Caljouw knokt zich naar tweede ronde WK badminton

20.21 uur: Mark Caljouw heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van het WK badminton in Spanje. De ongeplaatste Nederlander knokte zich in Huelva in drie games langs de Indiër Sai Praneeth Bhamidipati, die als veertiende geplaatst was. Het werd 17-21 21-7 21-8 voor de Nederlander.

De 26-jarige Caljouw keek in de beslissende game tot 16-16 tegen een achterstand aan. Hij stond zelfs met 8-2 achter. Vanaf 18-18 won hij drie punten op rij.

Eerder op de dag bleef Joran Kweekel wel in de openingsronde steken. Hij moest met 21-18 10-21 en 21-16 zijn meerdere moest erkennen in Kevin Cordon uit Guatemala.

In het vrouwenenkel wordt Nederland vertegenwoordigd door Soraya de Visch Eijbergen. Zij komt maandag in actie tegen de Amerikaanse Iris Wang. Alyssa Tirtosentono en Imke van der Aar zagen in de eerste ronde van het vrouwendubbelspel Pooja Dandu en Sanjana Santosh uit India opgeven. Het Nederlandse duo had de eerste set met 21-12 gewonnen. In het mannendubbelspel waren Ruben Jille en Ties van der Lecq in hun eerste partij veel te sterk voor Koceila Mammeri en Youcef Sabri Medel uit Algerije: 21-11 21-9.

Napoli verliest in Serie A ook thuiswedstrijd tegen Empoli

20.19 uur: Napoli heeft zich in de Italiaanse voetbalcompetitie laten verrassen door Empoli. Patrick Cutrone maakte op curieuze wijze het enige doelpunt: 0-1. De spits scoorde in de 71e minuut uit een hoekschop met zijn hoofd, terwijl hij daar zelf vermoedelijk weinig weet van had. Cutrone kreeg de bal namelijk tegen zich aan gekopt door André Zambo Anguissa, die de bal van zijn eigen doel probeerde weg te koppen.

Napoli verloor vorig weekeinde al het thuisduel met Atalanta (2-3). Uit de laatste zes duels pakte het elftal van trainer van Luciano Spalletti slechts 5 punten. Napoli heeft de koppositie in de Serie A inmiddels ingewisseld voor de vierde plek.

Dries Mertens droeg de aanvoerdersband bij Napoli. De Belgische oud-PSV'er werd na ruim een uur spelen gewisseld. Datzelfde gold voor Hirving Lozano, ook een voormalig PSV'er.

Empoli steeg door de winst naar de zevende plek.

Gesink mist trainingskamp vanwege besmette zoon

19.10 uur: Robert Gesink moet het trainingskamp van Jumbo-Visma in Spanje overslaan. Het zoontje van de 35-jarige klimmer heeft positief getest op het coronavirus. Gesink blijft daardoor voorlopig met zijn familie in quarantaine in hun woning in Andorra.

„Maak je geen zorgen, we verkeren allemaal in goede gezondheid en Bram vertoont alleen maar lichte symptomen”, schrijft Gesink op Instagram over zijn 6-jarige zoon. „We volgen natuurlijk de regels in Andorra en de protocollen van het team om verspreiding van het virus te voorkomen. Helaas kan ik niet naar Spanje reizen om met mijn teamgenoten mee te gaan op trainingskamp.”

Gesink is al enkele weken aan het trainen in de Pyreneeën. In Andorra is een flink pak sneeuw gevallen, zo blijkt uit een foto op het Instagram-account van de wielrenner. Gesink heeft een deel van zijn balkon sneeuwvrij gemaakt en daar zijn fiets in de zogeheten tacx gezet, zodat hij daar met uitzicht op de bergen toch kan trainen.

De Varssevelder rijdt al sinds 2006 voor de Nederlandse wielerploeg uit de UCI WorldTour. Gesink verlengde dit jaar zijn contract bij Jumbo-Visma tot eind 2023.

Springruiter Smolders tweede in Grand Prix van Genève

18.51 uur: Springruiter Harrie Smolders heeft tijdens de vijfsterren Grand Prix van Genève net naast de hoofdprijs gegrepen. De Brabander was met zijn toppaard Monaco als laatste aan de beurt in een spannende barrage met zes combinaties. Hij bleef foutloos in een rit vol risico’s, maar kwam op de finishlijn 0,23 seconde tekort om de tijd van Martin Fuchs te verbeteren en eindigde daardoor als tweede. De Zwitser prolongeerde met het Nederlands gefokte paard Leone Jei zijn titel van vorig jaar in Genève.

„Martin reed echt de barrage van zijn leven. Hij benutte de enorme galoppassen van zijn paard Leone Jei optimaal”, zei Smolders. „Mijn paard Monaco sprong superieur. Ik was in de wendingen ook sneller dan Fuchs. Halverwege lag ik echter wat achter qua tijd. Met zulke lange stukken in de barrage was dat niet helemaal in mijn voordeel.”

Kevin Jochems eindigde met Emmerton op de elfde plaats in de Grote Prijs, nadat die combinatie in de eerste omloop één springfout had gemaakt.

In La Coruña belandde Marc Houtzager op de derde plaats bij de Grote Prijs. Met zijn olympische merrie Sterrehof’s Dante moest hij een springfout in de dubbelsprong incasseren. De Fransman Simon Delestre wist als enige foutloos te blijven en won. In de wereldbekerwedstrijd eindigde Houtzager op de zevende plaats. De Duitser Philipp Schulze Topphoff zegevierde in Spanje.

Belgische koploper Union wint weer en loopt uit op Antwerp FC

18.06 uur: Union, de koploper van de Belgische competitie, is in de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen niet in de fout gegaan. Het werd 2-0 voor Union, dat daardoor uitliep op achtervolger Antwerp FC.

Dante Vanzeir en Teddy Teuma uit Malta scoorden voor Union, dat al de dertiende zege van het seizoen boekte. Union kwam op 40 punten, 7 meer dan nummer 2 Antwerp FC. De ploeg uit Antwerpen werd op eigen veld verrast door Standard: 2-3.

Later op de avond (21.00 uur) kan Club Brugge Antwerp FC passeren en op 4 punten van Union komen. Club Brugge neemt het thuis op tegen Zulte Waregem.

Europese veldlooptitels naar Noren Grøvdal en Ingebrigtsen

18.03 uur: Het EK veldlopen in Dublin is gedomineerd door Noorse atleten. Bij de vrouwen ging de zege naar Karoline Bjerkeli Grøvdal (31), bij de mannen zegevierde Jakob Ingebrigtsen (21).

De start van Grøvdal was voorzichtig en na 2 kilometer liep ze pas in zesde positie, maar in de tweede wedstrijdhelft bleek ze overduidelijk de beste. Ze is de opvolgster van de Turkse Yasemin Can, die de afgelopen vier edities won. Zilver ging in Dublin naar de Zweedse Meraf Bahta, brons naar de Duitse Alina Reh. Jip Vastenburg werd 35e.

Ingebrigtsen bleef de Turk Aras Kaya en de Fransman Jimmy Gressier voor. Mike Foppen werd twintigste, Tom Hendrikse 41e.

Basketballers ’Sixers’ staan record Curry niet toe

09:14 uur De basketballers van Philadelphia 76’ers hebben Stephen Curry van een nieuwe mijlpaal in zijn loopbaan afgehouden. De vedette van Golden State Warriors had tien driepunters nodig om Ray Allens duizelingwekkende record van 2973 scores van afstand te verbreken. Maar de ’Sixers’ hielden Curry in bedwang en wonnen zelfs met 102-93.

Met hun vijfde nederlaag van het seizoen verspeelden de Warriors de koppositie in de Western Conference aan Phoenix Suns, dat niet in actie kwam.

Curry was al 22 keer goed voor tien driepunters of meer in een duel, dus het leek reëel dat hij in Philadelphia het record zou pakken. Het betreft driepunters die gemaakt zijn in het reguliere seizoen.

Tegen de sterk verdedigende thuisploeg kwam Curry slechts tot drie geslaagde pogingen van afstand en een totaal van 18 punten. Bij Philadelphia was Joel Embiid goed voor 26 punten. Matisse Thybulle was de bewaker van Curry. „Het was geen geheim dat hij het record wilde pakken. Joel en ik spraken er vooraf over. We zeiden: dat gaat hier niet gebeuren”, vertelde Thybulle. Zijn teamgenoot Seth Curry kwam tot 10 punten. Hij is de broer van Stephen, die maandag bij de Indiana Pacers een nieuwe kans krijgt het record te breken.