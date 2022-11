Stoffel Vandoorne herenigd met Fernando Alonso bij Aston Martin

Vandoorne (30) werd afgelopen seizoen kampioen in de elektrische klasse Formule E namens Mercedes. Hij blijft aankomend jaar ook in dat kampioenschap actief, namens het DS Penske-team.

De Belgische coureur reed in 2017 en 2018 als vaste coureur bij McLaren in de Formule 1 en was toen teamgenoot van Fernando Alonso, vanaf volgend jaar actief bij Aston Martin aan de zijde van Lance Stroll.

Nyck de Vries

Vandoorne verlaat Mercedes dus als reservecoureur. Datzelfde geldt voor Nyck de Vries, die volgend jaar namens AlphaTauri actief is in de koningsklasse. Mercedes moet op zoek naar een nieuwe man voor die functie en wordt veelvuldig in verband gebracht met Daniel Ricciardo, die afzwaait bij McLaren.

Aston Martin stelt dat Vandoorne en Drugovich hun taken zullen verdelen tijdens het F1-seizoen 2023. Het duidt erop dat Nico Hülkenberg vertrekt. De Duitser wordt op zijn beurt weer gelinkt aan een terugkeer als vaste coureur in de Formule 1 bij Haas, in dat geval als opvolger van Mick Schumacher.