Drama op Roland Garros: Zverev moet opgeven in halve finale tegen Nadal na zware blessure

De 25-jarige Zverev schreeuwde het uit en verliet in een rolstoel de baan. Op krukken kwam hij niet veel later terug om Nadal te feliciteren. Hij kreeg een staande ovatie van het publiek.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Bron: discovery+

Nadal leefde erg met Zverev mee: „Dit is heel treurig. Hij speelde geweldig tennis dit hele toernooi en vanavond. Hij is een geweldige collega. Ik weet hoe hard hij werkt om een Grand Slam te winnen, dus het is erg treurig hoe het nu afloopt voor hem hier. Ik weet zeker dat hij nog grote toernooien gaat winnen, meerdere grote toernooien.”

Het voelde dubbel voor de Spanjaard, maar hij was uiteraard blij om weer in de finale te staan. „Het is geweldig om weer naar de finale te gaan hier in Parijs, maar dit is een enorme domper voor ons en voor alle tennisliefhebbers. Na drie uur tennis hadden we nog altijd de tweede set niet afgerond, ongelooflijk”, aldus Nadal.

Alexander Zverev schreeuwt het uit van de pijn. Ⓒ REUTERS

Zinderende partij

Zverev kende een geweldige start en brak zijn Spaanse tegenstander direct. Bij een stand van 4-3 brak Nadal terug. Hij pakte drie games op rij, waardoor de Duitser niet veel later moest serveren om in de set te blijven. Nadal kreeg drie mogelijkheden om het eerste bedrijf naar zich toe te trekken, maar Zverev hield stand: 5-5.

Beide mannen hielden daarna hun servicegame en dus kwam er een tiebreak. Hierin trakteerden de twee het publiek op zinderend tennis. Zverev kreeg bij 6-2 liefst vier setpunten, maar Nadal knokte zich op bijzonder knappe wijze terug en wist de set alsnog naar zich toe te trekken: 7-6 (8).

Bekijk hieronder het moment waarop Zverev in krukken weer de baan op komt.

Drama

In het tweede bedrijf pakte Nadal na een heerlijke rally als eerste een vroege break. Het was daarna nog niet gedaan, want beide mannen hadden de grootste moeite om hun servicegames binnen te halen en de breaks vlogen dan ook over en weer. Het was de Duitser die bij een stand van 5-3 voor de set mocht serveren, maar hij liet Nadal wederom ontsnappen. De set leek wederom op een tiebreak af te stevenen, toen het noodloot toesloeg. In het laatste punt van de twaalfde game ging Zverev door zijn enkel. Het was einde wedstrijd voor de Duitser.

Nadal troost de aangeslagen Zverev. Ⓒ REUTERS

En dus staat Nadal zondag voor de veertiende keer in zijn carrière in de finale. Tot nu toe won hij al zijn dertien finales in Parijs. De Spanjaard kan zijn 22e (!) Grand Slam-titel winnen.