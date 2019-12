Eltingh en Haarhuis: dubbelaars met macht

Jacco Eltingh (l.) en Paul Haarhuis maken voor een groot deel de dienst uit binnen de Nederlandse tennisbond. Ⓒ FREEK VAN DEN BERGH

AMSTERDAM - Als vandaag het nieuwe, nationale tenniscentrum in Amstelveen officieel wordt geopend, zullen de bondsvertegenwoordigers trots zijn. Toch gaat het niet zo geweldig met de tennissport in Nederland. De KNLTB verloor in de afgelopen tien jaar ruim 130.000 leden en Kiki Bertens is eenzaam aan de top. Ondertussen hebben de voormalige dubbelpartners Jacco Eltingh en Paul Haarhuis wel erg veel touwtjes in handen.