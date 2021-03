Atletieksensatie op EK indoor: Vijf Nederlanders in finale 400 meter

In de prachtige, maar lege Toruń Arena werden de drie halve finales bij de mannen gewonnen door respectievelijk Liemarvin Bonevacia, Tony van Diepen en Jochem Dobber. Van Diepen ging zelfs in een nieuw persoonlijk record over de streep: 46,06.

De medaillekansen bij de mannen zijn dus groot als zaterdagavond de helft van de finalisten Nederlands is. Bonevacia is de favoriet voor goud, want hij liep dit jaar van alle Europeanen de beste tijd over twee rondes over een indoorbaan: 45,99. Van Diepen, die twee jaar geleden in Glasgow brons won, liet met 46,06 in de halve finale de tweede Europese jaartijd noteren. Op papier is dus Nederlands zilver en goud mogelijk op dit nummer bij de mannen.

Vrouwen

Dat geldt ook voor de Nederlandse vrouwen. Topfavoriete Femke Bol won met machtsvertoon de twee voorrondes en ook Lieke Klaver overleefde de afvalrace. Zij werd in haar halve finale wel gepasseerd door de Poolse Justine Swiety, die een nieuw nationaal record liep. Er zit geen publiek op de tribunes in Torun, maar de geluidsband met gejuich werd voor deze gelegenheid wat harder gezet.

Lieke Klaver Ⓒ BSR Agency

De Zwitserse coach Laurent Meuwly, die sinds een kleine twee jaar de Nederlandse 400 meter-lopers onder zijn hoede heeft, kan vooralsnog tevreden zijn. Vijf van de zes Nederlanders die aan dit onderdeel begonnen, zijn te bewonderen in de finales en de vooruitzichten op meerdere mooie medailles zijn groot.

Kogelstoten

Er was nog meer Nederlands succes op de tweede dag van deze Europese kampioenschappen, want Jessica Schilder haalde in de finale van het kogelstoten de olympische limiet. Bij de vijfde poging stootte de 21-jarige atlete uit Volendam 18 meter en 69 centimeter. Dat betekent een dik persoonlijk record en een vijfde plaats op deze EK.

Jessica Schilder Ⓒ BSR Agency

Toch was er niet alleen Nederlandse succes te melden vanuit de Torun Arena. Meerkampster Nadine Broersen was kansloos voor de medailles na drie ongeldige pogingen bij het verspringen. Broersen stond na drie onderdelen vierde.

Geen succes op 800 meter

Zo goed als het gaat op de 400 meter, zo matig gaat het met de Nederlanders op de 800 meter. Britt Ummels, Bregje Sloot en Suzanne Voorrips zijn roemloos uitgeschakeld in de series van de 800 meter. Ummels lag in haar serie op koers voor een plek in de halve finale, maar verloor haar evenwicht en ging op pijnlijke wijze vlak voor de finish onderuit. Ook bij de mannen ging het niet goed op de 800 meter. Thijmen Kupers, Jürgen Wielaert en Djoao Lobles overleefden de series niet.

Ook in de finale van de 3000 meter, het slotnummer van de vrijdagavond, was er geen Nederlands succes. Maureen Koster won in 2015 nog brons op dit onderdeel, maar kwam dit keer op zo’n 300 meter voor de finish ten val en haalde de eindstreep niet.