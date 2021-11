Heibel in Parijs? PSG-directeur uit ongenoegen over Lionel Messi

De transfer van Messi naar PSG is tot dusverre nog geen schot in de roos. Verder dan drie doelpunten in de Champions League komt de Argentijn nog niet. In de Franse competitie is hij er meer niet dan wel bij. Messi kampt steeds met kleine blessures, waar ze bij de medische staf voorzichtig mee omspringen om de voetballer dan in de belangrijkste wedstrijden te kunnen laten spelen. Maar op die manier komt hij niet in zijn ritme.

Bij PSG zijn ze dan ook not amused dat Messi de komende week naar Argentinië reist voor de interlands tegen Brazilië en Uruguay. „We vinden het niet oké dat een speler vertrekt vanwege interlandverplichtingen, terwijl die in onze ogen niet fit is of herstellende is”, zei Leonardo in Le Parisien. „Het is niet logisch. Voor dit soort situaties moet de UEFA regels opstellen”, aldus de Braziliaanse directeur van PSG.

Niet alleen Messi maar ook ploegmaat Leandro Paredes trekt naar Argentinië voor interlands, terwijl hij nog herstellende is van een dijbeenblessure.