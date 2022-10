Lastige duels voor AZ, Feyenoord en PSV Live Eredivisie: Go Ahead ontvangt Cambuur

Door onze telesportredactie

Landskampioen Ajax heeft zich zaterdagmiddag in de Eredivisie moeizaam weten te revancheren tegen hekkensluiter Volendam na het pak slaag (1-6) eerder deze week in de Champions League tegen Napoli en het magere gelijkspel (1-1) vorig weekeinde tegen Go Ahead Eagles. Aan de Dijk werd het 2-4. Koploper AZ moet zondag naar FC Utrecht en Feyenoord ontvangt FC Twente. PSV gaat ondertussen op bezoek bij angstgegner sc Heerenveen. Maar eerst treffen Go Ahead Eagles en Cambuur elkaar.