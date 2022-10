AZ, PSV en Feyenoord spelen zondag Live Eredivisie: Sparta treft Emmen

Landskampioen Ajax heeft zich zaterdagmiddag in de Eredivisie moeizaam weten te revancheren tegen hekkensluiter Volendam na het pak slaag (1-6) eerder deze week in de Champions League tegen Napoli en het magere gelijkspel (1-1) vorig weekeinde tegen Go Ahead Eagles. Aan de Dijk werd het 2-4. Koploper AZ moet zondag naar FC Utrecht en Feyenoord ontvangt FC Twente. PSV gaat ondertussen op bezoek bij angstgegner sc Heerenveen. De negende speelronde werd vrijdagavond afgetrapt bij FC Groningen in eiegenhuis met 3-2 onderuit ging tegen RKC Waalwijk.