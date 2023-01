Nigel de Jong directeur topvoetbal bij de KNVB

Dat de 81-voudig international van Oranje werkzaam wilde blijven in de voetballerij bleek toen hij direct na zijn afscheid in oktober 2021 begon aan het masterprogramma Internationals Business bij de UEFA. Een speciale opleiding voor ex-profs. Als jeugdspeler van Ajax begon De Jong op het gymnasium om uiteindelijk met een Havo-diploma af te zwaaien.

Bij de start van de UEFA-cursus zei De Jong al dat hij in de toekomst een leidende rol binnen een voetbalorganisatie zou willen vertolken. „Als algemeen directeur of als sportief directeur”, vertelde hij op de website van Manchester City, waar De Jong van 2009 tot 2012 speelde. „Ik voel daar meer bij dan bij het trainerschap.”

De Jong speelde 81 keer in het shirt van Oranje. Ⓒ ANP/HH

Bij de KNVB wordt De Jong opvolger van Nico-Jan Hoogma. De rvc met technisch commissaris Han Berger en directie van de voetbalbond hebben er veertien maanden over gedaan om het ei te leggen. Hoogma had zijn vertrek in november 2021 aangekondigd en sindsdien sprak de KNVB onder andere met Earnest Stewart en Mo Allach van RKC. Stewart zegde af omdat hij de voorkeur gaf aan het directeurschap bij de Amerikaanse voetbalbond in aanloop naar het WK 2026 in Amerika, Mexico en Canada.

Gepokt en gemazeld

Met De Jong komt in Zeist iemand binnen die is gepokt en gemazeld als profvoetballer, maar als bestuurder nog alle ervaring mist. Volgens de beleidsbepalers bij de KNVB is dit geen probleem en zullen de nieuwe bondscoach Ronald Koeman, directeur voetbalontwikkeling Lennard van Ruiven en Aloys Wijnker als manager voetbalbeleid KNVB De Jong begeleiden.

Belangrijk wordt dat De Jong de relatie met de leveranciers voor de vertegenwoordigende elftallen aantrekt en hij invulling gaat geven aan het technisch beleid op topniveau in Zeist. Waarbij hij een lijn moet uitzetten voor de trainers van de Nederlandse selectie-elftallen. In zijn rol als directeur topvoetbal is De Jong ook mede-verantwoordelijk voor het Nederlands vrouwenelftal dat deze zomer in Australië en Nieuw-Zeeland meedoet aan het WK.

De Jong hier in het shirt van Ajax. Ⓒ ProShots

Koeman

Een belangrijke taak hoeft De Jong voorlopig niet te vervullen. De aanstelling van Ronald Koeman als opvolger van bondscoach Louis van Gaal heeft in april vorig jaar al zijn beslag gekregen. Hij tekende een contract voor 3,5 jaar waarin hij het Nederlands elftal leidt tijdens de Final Four in juni van dit jaar in ons land met Kroatë, Italië en Spanje. Verder is Koeman verantwoordelijk voor kwalificatie voor het EK in Duitsland en de eindronde in 2024 en voor de WK-kwalificatie en het eindtoernooi in 2026 in Amerika, Mexico en Canada.

Nigel de Jong, zoon van oud-PSV’er Jerry de Jong, kan als speler terugkijken op een indrukwekkende carrière. Hij debuteerde op 17-jarige leeftijd bij Ajax als rechtsachter onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman en werd eenmaal kampioen. Als Ajacied debuteerde hij op 19-jarige leeftijd bij Oranje tegen Frankrijk.

Nigel de Jong bij Galatasaray. Ⓒ ANP/HH

Vanaf 2006 speelde De Jong drie jaar bij Hamburger SV, waar de Nederlandse trainer Huub Stevens hem omturnde tot verdedigende middenvelder. Daarna meerde hij voor drie seizoenen aan bij Manchester City met welke club hij de Engelse landstitel en de FA Cup won. Na twee jaar AC Milan verdedigde De Jong nog de kleuren van La Galaxy in Amerika, Galatasaray in Turkije, Mainz 05 in Duitsland en stond onder contract bij de Qatarese clubs Al-Ahli en Al Shahania.

Met Oranje speelde De Jong de finale van het WK 2010 in Zuid-Afrika en werd hij vier jaar later derde op het WK 2014 in Brazilië. Een korte periode tussen oktober 2010 en maart 2011 riep bondscoach Bert van Marwijk De Jong een aantal interlands niet op nadat hij onder vuur kwam te liggen toen de Amerikaan Stuart Holden en Fransman Hatem Ben Arfa een been braken na tackles van De Jong en hij in de wereldbekerfinale tegen Spanje een karatetrap op de borst van Xavi Alonso gaf. In 81 interlands in elf jaar Nederlands elftal scoorde De Jong eenmaal.

(Reactie De Jong en de KNVB onder de Tweet)

"Met mannen en vrouwen bij wereldtop horen"

De Jong kijkt er naar uit om zijn stempel te drukken op de topvoetbalorganisatie bij de KNVB. „Het is een heel mooi vooruitzicht om aan de slag te gaan in deze functie, waarin ik het Nederlandse topvoetbal verder wil helpen verbeteren, bij de mannen en de vrouwen. Nederland heeft altijd de ambitie om tot de absolute wereldtop te horen. Het aanwezige talent en de geschiedenis rechtvaardigen die ambitie.”

De Jong denkt zijn weinig bestuurlijke ervaring in eerste instantie te kunnen compenseren met zijn ervaringen als topvoetballer. „Werken in het topvoetbal vraagt specifieke kennis en ervaring. Die heb ik in mijn jaren als speler opgedaan bij verschillende clubs in binnen- en buitenland en kan ik nu gebruiken. Het is zeventien jaar geleden dat ik Nederland verliet, maar ik ben het Nederlands voetbal natuurlijk altijd blijven volgen. En ik ben er voor mijn gevoel altijd onderdeel van gebleven. Het is een grote eer en ik ga hier, samen met anderen, de beste invulling aan te geven.”

"Winnaarsmentaliteit met Nederlands voetbal-DNA"

De KNVB laat weten verheugd te zijn met de komst van De Jong. Directeur Marianne van Leeuwen: „Nigel weet wat topvoetbal is. Hij heeft een absolute winnaarsmentaliteit en is natuurlijk goed bekend met het Nederlandse voetbal-DNA. Door zijn carrière als speler heeft hij een uitgebreide internationale ervaring en een netwerk op het hoogste niveau. Nigel heeft zich in de afgelopen jaren voorbereid op een managementfunctie in het voetbal. Daarbij heeft hij ook in de keuken gekeken bij een aantal clubs en de UEFA. Wij zijn ervan overtuigd dat Nigel zich snel zal kunnen inwerken in de voor hem nieuwe rol als directielid.”