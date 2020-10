Column Ireen Wüst: ’We willen signaal afgeven met thuisquarantaine’

Ireen Wüst Ⓒ René Bouwman

Eind deze maand begint het nieuwe schaatsseizoen met de NK Afstanden, maar in de aanloop naar die nationale titelstrijd in Thialf zit vijfvoudig olympisch kampioene Ireen Wüst inmiddels al negen dagen in verplichte thuisquarantaine. Dit na de coronabesmetting bij haar ploeggenoot Kjeld Nuis.