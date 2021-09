Max Verstappen: ‘Waar wil je dat ik naartoe ga?’

Hamilton oordeelde dat Verstappen hem te weinig ruimte gaf, maar de Nederlander is het daar niet mee eens. ,,Hij zag dat ik veel snelheid had op het rechte stuk. Na de witte lijn kneep-ie al helemaal naar links, onder het remmen. Ik besloot alsnog buitenom te gaan, omdat mijn banden iets beter op temperatuur waren. Toen ik bijna naast hem zat, bleef hij mij afknijpen. Ik denk dat het niet nodig was. Als hij mij de ruimte had gegeven, kom je samen die bocht door en dan trekt hij hem er met het vermogen van Mercedes daarna wel uit.”

Verstappen is het dan ook niet eens met de lezing van Hamilton. ,,Waar wil je dat ik naartoe ga? Ik zat de hele bocht al met hem mee”, aldus Verstappen, vlak voordat hij en Hamilton zich moesten melden bij de stewards. Hamilton oordeelde dat hij Verstappen wél genoeg ruimte gaf tijdens een kort gevecht in de eerste ronde in Monza. De Nederlander: ,,Maar nu gingen we een stuk langzamer, je kan die situaties niet met elkaar vergelijken.”

Al met al breidde Verstappen zijn voorsprong dit weekeinde wel uit, met twee punten. ,,Ik had graag willen racen, maar dat liet hij (Hamilton, red.) niet toe. Bij ons ging er natuurlijk al van alles mis met die pitstop, waardoor we zo dicht bij elkaar op de baan kwamen. Ik keek er naar uit om het gevecht aan te gaan, maar na één bocht was het alweer voorbij.”