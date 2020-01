Memphis Depay helpt gestrande sinaasappelverkoper

De Lyon-aanvaller heeft dan misschien wel een zware knieblessure, het weerhoudt hem niet om iemand die hulp nodig heeft te helpen.

,,Ik moest wel deze broeder helpen, omdat zijn auto pech had gekegen. Zijn truck zat vol met verse sinaasappels, dus ik zei: ’als je er mij een geeft, help ik je’. Ik wil gewoon jullie op deze manier vertellen dat dit mijn dag maakt. Ciao”, schrijft hij op Instagram bij de video van het voorval. En die ene sinaasappel kreeg hij inderdaad mee als dank.

De 25-jarige aanvoerder van Olympique Lyon scheurde half december tijdens het duel met Stade Rennes een kruisband in zijn linkerknie. Depay zal zo’n zes maanden niet inzetbaar zijn en mist vrijwel zeker het EK dat komende zomer wordt gehouden.

Zestien dagen na de operatie deelde hij beelden op sociale media van zijn herstel. Op een video was te zien dat de aanvaller van Olympique Lyon in de sportschool druk in de weer is met zijn revalidatie. Zo liep hij voorzichtig op de loopband (zonder hulpmiddelen) en trainde hij met verschillende oefeningen zijn knie op. „16 dagen na mijn operatie”, schreef hij erbij.