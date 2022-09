’Terugkeer Lionel Messi naar FC Barcelona haalbaar’

Eduard Romeu, de vicevoorzitter van de Catalaanse topclub, zegt dat een terugkeer financieel mogelijk zou zijn. „Het zou financieel mogelijk zijn, want als hij terugkeert dan is het als vrije speler. Maar het is een beslissing die de trainersstaf en de speler zelf moeten maken. Het is niet aan mij om die beslissing te nemen, maar het zou haalbaar zijn.”

In de zomer zette Barça-voorzitter Joan Laporta de deur al op een kier voor Messi. Volgens Laporta is het zijn verantwoordelijkheid om Messi „een mooier einde” te gunnen bij de club van zijn hart.

Ruim een jaar geleden trok Messi de deur bij Barça achter zich dicht nadat zijn contract afliep en de de club dat niet kon verlenegn. De Argentijn tekende vervolgens een contract van twee seizoenen bij PSG.

Bron: Het Nieuwsblad