Uitzinnige Hassan: ’Dit maakt me zo blij!’

„Ik wist dat ik snel kon lopen, maar de eerste 800 meter was een beetje traag, dus daarna twijfelde ik of het wel een wereldrecord zou worden”, aldus Hassan. „Toen ik de finish over kwam, was ik zo verrast. Nadat ik de laatste 400 op deze wijze heb uitgevoerd en een wereldrecord heb, heb ik zoveel meer vertrouwen voor de 5000 meter die ik op de wereldkampioenschappen ga lopen. Om een wereldrecord te hebben maakt me zo blij!”

Schippers

Dafne Schippers verbeterde haar beste seizoenstijd met 11 honderdste seconde naar 22.45 (+0,1 m/s). Haar coach Bart Bennema was tevreden met Schippers’ race: „Het laatste stuk van de bocht was niet zo sterk, maar ik vond wel dat ze goed door kon blijven lopen op het tweede stuk, dus dat is positief. Een beste seizoenstijd, en daar ben ik tevreden mee. Ik had gehoopt net onder de 22.40, maar we gaan nu lekker een blokje trainen voor de 200 meter, want ze heeft gewoon duidelijk nog wat achterstand daar.”

Bennema kijkt vol vertrouwen vooruit. „Ik ga er vanuit dat het in twee maanden (tot de WK, red.) goed komt.” De race werd afgetekend gewonnen door Olympisch kampioene op de 400 meter (Shaunae Miller-Uibo van de Bahama’s), die 22.09 liep. Vlak voor Schippers finishte Elaine Thompson - olympisch kampioene op de 200 meter - in 22.44.