Michiel Panhuysen is in de ban van ’s werelds zwaarste hardlooprace

Michiel Panhuysen: „Ik kon nog gewoon lopen, waarom had ik dan opgegeven?” Ⓒ René Bouwman

Wat bezielt een mens om zich te storten in de wereld van ultralopers? Michiel Panhuysen had nooit zoveel met hardlopen, maar raakte volledig betoverd door ’s werelds zwaarste hardloopwedstrijd: de ’Barkley’, waarbij in 35 jaar slechts vijftien deelnemers de finish hebben gehaald. Vijf keer deed hij nu mee aan de race, maar nog altijd is de ultraloop een mysterie voor hem.